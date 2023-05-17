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НовостиОбщество17 мая 2023 12:06

К осени в поселке Юдино откроется новый детский центр допобразования

Он будет рассчитан на 2,4 тысячи юных посетителей
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Центр откроется к новому учебному году.

Центр откроется к новому учебному году.

Фото: Мэрия Казани

В Казани, поселке Юдино, завершается строительство детского центра дополнительного образования «Сэяхэт». В новом учебном году его смогут посетить порядка 2,4 тысячи юных гостей, в том числе с ОВЗ.

Здесь для ребят будут проводиться уроки по гончарному делу и техническим наукам, занятия спортом, искусством и хореографии. Кроме того, под руководством педагогов они смогут разрабатывать социальные проекты, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Центр расположится на первых двух этажах дома №1 по улице Бирюзовой. Сейчас рабочие завершают внутреннюю отделку помещений и фасада здания, проводят сантехнические и электромонтажные работы, устанавливают двери.

Ранее мы сообщали, что в Казани откроется инклюзивный центр для детей с ОВЗ и их родителей.

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