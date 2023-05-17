В Набережных Челнах решили запустить два новых автобусных маршрута

Автобусы будут курсировать по Московскому проспекту, который сейчас продлевают. Фото: nabchelny.ru

Во время объезда строящейся дороги на Московском проспекте в Набережных Челнах мэром Наилем Магдеевым стало известно о том, что в городе будут запущены два новых автобусных маршрута - №2 и №3.

Речь идет об общественном транспорте большой вместимости марки НЕФАЗ. Их отдельно закупят для новых маршрутов. В итоге автобусы №2 и №3 будут курсировать по Московскому проспекту, работы по его продлению должны завершиться в августе этого года, с заездом в микрорайон «Притяжение».

- Московский проспект - это не только четырехполосная дорога, но и новые возможности для жителей микрорайона с населением более 30 тысяч человек, - сказал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев во время объезда строящихся в городе объектов.

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