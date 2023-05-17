В Буинском районе мешок весом около тонны насмерть придавил рабочего

Инцидент произошел 16 мая в поле у села Кильдуразы. Фото: СУ СКР по Татарстану

В Буинском районе погиб 60-летний механизатор. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, сообщает следственный комитет Татарстана..

Инцидент произошел 16 мая в поле у села Кильдуразы. По мнению следствия, во время разгрузочных работ на мужчину упал мешок с удобрениями весом 900 килограммов. От полученных травм рабочий погиб на месте.

Сейчас проводятся следственные действия, которые установят все обстоятельств случившегося.

Напомним, ранее в Казани рабочий без страховки сорвался с вышки.

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