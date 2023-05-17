Российские банки получили рекордную прибыль в первом квартале 2023 года

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Один за другим в России банки начали оглашать данные свое балансовой отчетности за первый квартал 2023 года. Так, согласно ей, они получили за этот период рекордную прибыль и продолжают наращивать клиентскую базу, кредитный и депозитный портфели, а также укреплять капитал.

Что касается непосредственно полученной чистой прибыли, то у Сбербанка она равна 350,2 миллиарда рублей, у ВТБ - 99,9 миллиарда, а у банка «Открытие» - 17,6 миллиарда рублей по итогам первого квартала 2023 года.

В банках рекордную прибыль объясняют стабильностью доходов на фоне нормализации стоимости риска и эффективного управления расходами в сочетании с дополнительными положительными факторами.