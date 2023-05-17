Рустам Минниханов пригласил жителей Татарстана на халяльную ярмарку в Казани

На ней представлены товары не только из Татарстана, но и Ирана, Турции, Малайзии и Сенегала. Фото: телеграм-канал главы Татарстана

В эту среду, 17 мая, в рамках проведения международного экономического форума в Агропромпарке «Казань» заработала халяльная ярмарка. На ней представлены товары не только из Татарстана, но и Ирана, Турции, Малайзии и Сенегала. Одним из первых ярмарку, где можно купить продукцию, изготовленную по канонам шариата, посетил глава Татарстана Рустам Минниханов. В своем телеграм-канале он пригласил жителей Казани и республики посетить эти торговые ряды.

- Ближайшие 5 дней здесь можно будет купить самую разную продукцию, произведенную по стандарту халяль, - написал Минниханов.

Отметим, что в Агропромпарке «Казань» все это время будет работать более 400 торговых точек.

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