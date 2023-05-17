В Татарстан на KazanForum прибыл премьер-министр Таджикистана

17 мая у Кохира Расулзода запланирована встреча с главой Татарстана. Фото: prav.tatarstan.ru

В столицу Татарстана прибыл премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. В аэропорту Казани его встретил глава местного правительства Алексей Песошин. Гость прилетел для участия в KazanForum.

17 мая у Кохира Расулзода запланирована встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и визит в технопарк им. Б. Рамеева.

Напомним, KazanForum состоится 18 и 19 мая в МВЦ «Казань Экспо». Ожидается, что участие в нем примут около 15 тысяч человек.

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