Энергетическая автономность Чувашии: первая мини-ТЭЦ может появится в республике уже в следующем году

Генеральный директор ГК Трансэнергопром Елена Климашевская встретилась с Министром экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики Дмитрием Красновым. Главной темой встречи стало экономическое развитие региона, реализация пилотных проектов по строительству энергетической инфраструктуры.

В 2023 году основными инвестиционными проектами компании стали: проектирование энергоцентра в Шоршелском сельском поселении и строительство новой электрозаправочной станции в Чебоксарах. Также продолжается реализация программы по установке приборов интеллектуального учета в многоквартирных домах.

В рамках встречи руководитель энергохолдинга представила Дмитрию Краснову дорожную карту по строительству газопоршневой когенерационной мини-ТЭЦ электрической мощностью 1МВт, для электро и теплоснабжения Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского муниципального округа.

Преимущество газопоршневых мини-ТЭЦ в том, что кроме электроэнергии они получают тепловую энергию за счет утилизации тепловых потерь работы поршневого ДВС, что позволяет достигнуть максимальной эффективности и высокой степени экологичности установки. Благодаря собственному производству электрической энергии, клиент оплачивает лишь стоимость топлива, что позволяет сэкономить внушительную сумму. Тариф на электроэнергию и тепловую энергию получается существенно ниже, чем от централизованной системы.

- Проект представляет собой строительство объекта генерации как энергоэффективного инструмента – не самостоятельного гарантированного источника тепловой энергии микрорайона на базе газопоршневых установок, зарезервированного котельными установками, а дополнительного источника, включенного в существующую централизованную систему теплоснабжения города или района последовательно с существующей котельной, - пояснила Елена Климашевская.

Также при активной поддержке Правительства республики Чувашская энергосбытовая компания произвела досрочное погашение в полном объеме задолженности перед ПАО «Россети Волга» в размере 412,7 млн рублей, что стало возможным благодаря выделению субсидированных средств для погашения долга за электроэнергию Чебоксарского троллейбусного управления в размере 123 млн рублей.