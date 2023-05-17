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НовостиОбщество17 мая 2023 8:14

В Татарстане в 2023 году установят 350 базовых станций сотовой связи

Приоритет отдадут туристическим населенным пунктам
Адам САГАЛ
Приоритет отдадут туристическим населенным пунктам и территориям

Приоритет отдадут туристическим населенным пунктам и территориям

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в Татарстане установят 350 новых базовых станций сотовой связи. Помимо этого, 750 станций будут модернизированы. Приоритет отдадут тем населенным пунктам и пространствам, где летом ожидается существенный туристический поток. Например, набережная озера Кабан, Раифский монастырь, Камское Устье.

Кроме этого, в текущем году продолжается реализация федеральной программы по обеспечению мобильной связью и интернетом в сельских населенных пунктах «Устранение цифрового неравенства».

Ранее мы сообщали, что благодаря проекту устранения цифрового неравенства мобильная связь появилась в 1 201 малом населенном пункте страны.

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