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НовостиОбщество17 мая 2023 7:45

В Альметьевске чиновник задержан за сбор денег под видом помощи бойцам СВО

Следствие полагает, что средства до военнослужащих не доходили
Адам САГАЛ
Предполагается, что до бойцов помощь не доходила

Предполагается, что до бойцов помощь не доходила

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Альметьевском районе задержан начальник отдела торговли управления экономики. По данным «Бизнес Онлайн», он подозревается в мошенничестве.

Согласно предварительной версии, подозреваемый обращался к местными предпринимателям и предлагал им пожертвовать деньги для военнослужащих в зоне СВО из Альметьевского района. Средства он принимал на личную карту. Предполагается, что до бойцов помощь не доходила. Бизнесмены жертвовали суммы от 15 до 50 тысяч рублей.

Мера пресечения в отношении подозреваемого пока не избрана.

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