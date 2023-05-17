В Альметьевске чиновник задержан за сбор денег под видом помощи бойцам СВО

Предполагается, что до бойцов помощь не доходила Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Альметьевском районе задержан начальник отдела торговли управления экономики. По данным «Бизнес Онлайн», он подозревается в мошенничестве.

Согласно предварительной версии, подозреваемый обращался к местными предпринимателям и предлагал им пожертвовать деньги для военнослужащих в зоне СВО из Альметьевского района. Средства он принимал на личную карту. Предполагается, что до бойцов помощь не доходила. Бизнесмены жертвовали суммы от 15 до 50 тысяч рублей.

Мера пресечения в отношении подозреваемого пока не избрана.

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