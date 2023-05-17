Мэр Набережных Челнов встретился с приехавшими в отпуск военнослужащими

Помощь нашим доблестным воинам будет и дальше оказываться! – прокомментировал встречу Магдеев. Фото: мэрия Наб. Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев провел очередную встречу с военнослужащими, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО.

- Наши воины находятся в краткосрочном отпуске. За чашкой чая обсудили житейские вопросы. Помощь нашим доблестным воинам будет и дальше оказываться! – прокомментировал встречу Магдеев.

Днем ранее мэр посетил торжественную выписку из роддома новорожденной дочери военнослужащего. Отец также был на торжественном мероприятии – он находится в Челнах в краткосрочном отпуске. Родители получили подарок от города – 100 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что Магдеев посетил семью умершей после родов учительницы.

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