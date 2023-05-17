Впервые в истории казанский УНИКС выиграл золото Единой лиги

Казанцы с самого начала завладели инициативой и смогли довести все до долгожданной победы. Фото: www.unics.ru

Во вторник, 16 мая, в Казани встретились баскетбольные команды УНИКС и «Локомотив-Кубань». Игра между ними состоялась в рамках пятого матча финальной серии Единой Лиги ВТБ и закончилась со счетом 98:89 в пользу казанской команды.

Самым результативным игроком УНИКСа стал разыгрывающий защитник Ненад Димитриевич, который набрал 34 очка. У противников отличился Джален Рэйнольдс, у которого на счету 22 балла.

- Это огромное достижение! В первую очередь хочу поздравить своих игроков, тренерский штаб, болельщиков и в особенности семью Богачевых. Потому что это большой успех всего клуба, - прокомментировал игру главный тренер УНИКС Велимир Перасович.

Отметим, впервые в истории казанская команда стала чемпионом Единой лиги ВТБ и забрала золото. Игроки с самого начала завладели инициативой и смогли довести все до долгожданной победы.

Напомним, казанский УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в третьем матче финальной серии плей-офф.

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