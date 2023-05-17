На строительство новой трамвайной ветки в Челнах понадобится более 1 млрд рублей

Проект ветки проходит госэкспертизу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов 16 мая посетил Набережные Челны. Он провел совещание по развитию трамвайного движения в республике. В осуждении вопросов также приняли участие и.о. генерального директора ООО «Электротранспорт» Вячеслав Мигунов, глава аналитической группы ПАО «КАМАЗ» Борис Морозов, представители транспортных организаций и исполкомов районов.

На совещании подняли вопрос строительства трамвайной ветки в микрорайон Замелекесье. Пока ее проект проходит госэкспертизу. По предварительным подсчетам, на ее строительство понадобится более 1 миллиарда рублей.

Также участники совещания обсудили вопросы разработки инновационного трамвая на автономном ходу.

Ранее мы сообщали, что в Казани приостановлено движение трамваев.

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