Ректором Казанского национального исследовательского технологического университета стал Юрий Казаков

За него проголосовало наибольшее количество делегатов Фото: ТГ-канал Юрия Казакова

Ректором Казанского национального исследовательского технологического университета на следующие пять лет стал Юрий Казаков, сообщили в пресс-службе университета. Именно за него проголосовало наибольшее количество делегатов.

Всего было три кандидата на пост ректора. Однако днем ранее исполняющий обязанности проректора по научной работе и инновациям Руслан Сафин снял свою кандидатуру с выборов. Поэтому за место руководителя вуза боролись Казаков, который ранее был врио учреждения и директор НХТИ Ильдар Ахметов.

В качестве основного направления своей работы Казаков назвал «взращивание талантливых ученых и администраторов».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram