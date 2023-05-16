В Казани 27 и 28 мая на время марафона перекроют движение для транспорта

Улицы города будут перекрыты 27 и 28 мая Фото: kzn.ru

В Казани на время марафона перекроют движение для транспорта. Список улиц, которые будут перекрыты 27 и 28 мая, опубликовали на сайте мэрии столицы.

Казанский марафон пройдет в городе уже в десятый раз. В забеге примут участие спортсмены из 80 регионов России. Конечно же, самое большое количество участников будет из самой республики, но кроме татарстанцев отметились жители соседних регионов, а также Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Особенность марафона заключается в том, что его маршрут проходит через главные достопримечательности столицы.

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