Планируется, что терминал появится уже через 14 месяцев Фото: сайт раиса Татарстана

«Деловые линии» построят в Татарстане новый логистический комплекс за 2,8 миллиардов рублей. Он позволит обрабатывать до 25 миллионов кг груза каждый месяц.

Планируется, что терминал появится на территории индустриального парка «Тура 2.0» уже через 14 месяцев. Общая площадь территории составит порядка 40 тысяч квадратных метров. Также в компании напомнили, что в Татарстане у «Деловых линий» уже пять действующих терминалов: несколько в столице, Альметьевске, Набережных Челнах и Нижнекамске.

Девелопером проекта стала группа компаний «Ромекс».

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