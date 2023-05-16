Глава Татарстана подписал указ о правилах работы с обращениями граждан

Документ уже появился на официальном сайте раиса республики Фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о правилах работы с обращениями граждан. Документ уже появился на официальном сайте раиса республики.

В документе прописаны принципы работы Управления, которое является структурным подразделением администрации главы Татарстана. Среди главных задач — контроль за своевременными ответами, проведение разъяснительной работы с татарстанцами, организация личных приемов граждан и прочее. Также Управление должно уведомлять обратившихся о том, что их запросы отправлены на рассмотрения в ведомства.

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