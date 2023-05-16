В список редких имен попали Аглая, Зилия, Иделия, Адам, Серафим и Златозар Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Управлении ЗАГСа Казани назвали самые популярные имена среди новорожденных. По данным ведомства, чаще всего мальчиков называют Артем, Ильяс, Тимур. Девочек — Ясмина, Амина и Малика. В список редких имен попали Аглая, Зилия, Иделия, Адам, Серафим и Златозар.

Также специалисты сообщили, что всего в период с 8 по 14 мая в столице родилось порядка 250 детей. Их них 133 девочки. Мальчиков — 115.

Кроме того, в Управлении ЗАГСа столицы Татарстана сообщили, что за этот же промежуток времени в городе было зарегистрировано 90 брачных союзов.

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