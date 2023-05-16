Возглавил заседание руководитель Администрации президента страны Антон Вайно Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

В Казани продолжают подготовку к празднованию 200-летия со дня рождения Льва Толстого. Сегодня, 16 мая, на заседании оргкомитета обсудили подготовку к юбилейной дате. В нем приняли участие глава республики Рустам Минниханов, мэр столицы Ильсур Метшин. Возглавил заседание руководитель Администрации президента страны Антон Вайно. Руководители общались в режиме видеоконференции.

К юбилейной дате в республике планируют организовать ряд мероприятий. Среди них выставки и различные культурно-образовательные мероприятия. Кроме того, в Казани сейчас ведется реставрация сквера, который носит имя писателя.

Напомним, что оргкомитет был создан в августе 2022 года.

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