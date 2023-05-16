Инцидент произошел в ночь с 12 по 13 мая
Фото: принтскрин видео.
Опубликовано видео ограбления ювелирного магазина в Заинске. Преступление совершили три человека.
На кадрах видно, как грабители заходят в магазин, а спустя 43 секунды выбегают из него с мешком добычи.
Инцидент произошел в ночь с 12 по 13 мая. Трое неизвестных вскрыли ювелирный магазин, расположенный в торговом центре на проспекте Нефтяников. Их лица скрывает черная балаклава.
Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске два подростка пытались ограбить торговый центр.
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