Айрат Насыбуллин покинул должность директора управления контроля качества ЖКХ

Айрат Насыбуллин возглавлял предприятие на протяжении двух лет. Фото: пресс-служба мэрии г. Наб. Челны

В Набережных Челнах Айрат Насыбуллин покинул должность директора МУП «Управление контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг». Контракт с ним был заключен на год, он истек на днях и не был продлен, сообщает chelny-biz.ru.

В целом Айрат Насыбуллин возглавлял предприятие на протяжении двух лет, до этого был заместителем руководителя.

Ранее мы сообщали, что Руслан Вильданов назначен начальником управления городского хозяйства в Челнах.

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