Стала известна программа Международного форума Торгово-промышленных палат в Казани

Форум проходит в Казани третий год подряд. На сегодняшний день на участие в Форуме зарегистрировались свыше 250 человек: представители 33 регионов России, 43 Торгово-промышленных палат, 32 Президентов Торгово-промышленных палат России. А также руководители и представители торгово-промышленных палат Абхазии, Южной Осетии, Республики Узбекистан, Республики Кыргызстан, Омана, Исламской республики Иран, представители бизнес-сообщества Азербайджанской Республики и регионов России. В Форуме принимает участие Президент ТПП РФ Сергей Катырин.

В программе Форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» Международный форум Торгово-промышленных палат представлен треком «Бизнес-возможности», в рамках которого состоятся панельные сессии и дискуссии.

На открытии Форума выступят президенты Торгово-промышленных палат системы ТПП России, российские и зарубежные представители бизнеса. Торжественное открытие состоится 17.05.2023 в 14.00 в конгресс-зале ТПП РТ (Казань, ул. Пушкина, д.18).

Программа Международного форума Торгово-промышленных палат в Казани: