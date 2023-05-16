Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 13:53

Стала известна программа Международного форума Торгово-промышленных палат в Казани

Форум интегрирован в работу XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum»
Источник:kp.ru

Форум проходит в Казани третий год подряд. На сегодняшний день на участие в Форуме зарегистрировались свыше 250 человек: представители 33 регионов России, 43 Торгово-промышленных палат, 32 Президентов Торгово-промышленных палат России. А также руководители и представители торгово-промышленных палат Абхазии, Южной Осетии, Республики Узбекистан, Республики Кыргызстан, Омана, Исламской республики Иран, представители бизнес-сообщества Азербайджанской Республики и регионов России. В Форуме принимает участие Президент ТПП РФ Сергей Катырин.

В программе Форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» Международный форум Торгово-промышленных палат представлен треком «Бизнес-возможности», в рамках которого состоятся панельные сессии и дискуссии.

На открытии Форума выступят президенты Торгово-промышленных палат системы ТПП России, российские и зарубежные представители бизнеса. Торжественное открытие состоится 17.05.2023 в 14.00 в конгресс-зале ТПП РТ (Казань, ул. Пушкина, д.18).

Программа Международного форума Торгово-промышленных палат в Казани: