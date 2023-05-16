В Татарстане спасли краснокнижного орла-карлика с переломанным крылом

Сейчас здоровью птицы ничего не угрожает. Фото: Госкомитет Татарстана по биоресурсам

В Спасском районе Татарстана спасли редкого пернатого хищника – орла-карлика. Птицу с открытым переломом крыла обнаружил житель Болгара.

Сейчас здоровью пернатого ничего не угрожает. Орла осмотрел ветеринар и обезболил рану. Теперь за ним будут ухаживать специалисты «Центра внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира» в Зеленодольском районе.

Орел-карлик находится в Красной книге Татарстана, а их численность в республике составляет всего около 100 пар. Увидеть пернатого можно в Верхнеуслонском, Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Тукаевском и Агрызском районах, сообщает Госкомитет Татарстана по биоресурсам.

Ранее в Татарстане обнаружили место обитания еще двух видов краснокнижных птиц: кулика-сороки и черноголового хохотуна.

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