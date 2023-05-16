Минниханов изменил состав оперштаба по обеспечению социально-экономической стабильности

В оперштаб вошли пять новых людей. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому был изменен состав оперштаба по обеспечению социально-экономической стабильности республики. Из его состава было выведено шесть человек, а пять – включено.

В обновленный состав штаба вошли начальник УЭБиПК МВД по Татарстану Рустем Аманов, управляющий Отделением Фонда пенсионного и соцстрахования республики Эдуард Вафин, глава Минздрава Татарстана Марсель Миннуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития региона Талия Минуллина и главный госинспектор Татарстана по пожарному надзору Максим Трущин.

Исключены из состава были Инсаф Галиев, Елена Горюнова, Фердинант Закиров, Тимур Минушев, Марат Садыков и Сергей Сергеев.

Напомним, ранее Рустам Минниханов внес изменения в структуру Минздрава Татарстана и увеличил число госслужащих.

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