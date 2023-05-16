Между Казанью и аэропортом 19 мая запустят дополнительные поезда

Поезда будут ехать без промежуточных остановок Фото: Иван МАКЕЕВ

Дополнительные поезда по маршруту Казань – Аэропорт – Казань запустят 19 мая. Это связано с проведением в столице Татарстана Международного экономического форума «Россия – исламский мир: KazanForum 2023».

Первый дополнительный рейс отправится со станции Казань в 10:50, приедет в аэропорт в 11:10, второй – выезжает в 13:28, прибудет в воздушную гавань в 13:48. Поезда будут ехать без промежуточных остановок.

Форум в Казани состоится с 18 по 19 мая. В мероприятиях примут участие около 15 тысяч человек.

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