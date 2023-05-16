В Казани на улице Ульянова-Ленина откроется гостиница-долгострой

В шестиэтажной гостинице с двумя этажами подземной парковки планируют открыть 132 номера. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Казани на улице Ульянова-Ленина откроется шестиэтажная гостиница-долгострой. Соответствующий документ опубликован на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Согласно документу, недалеко от дома №4 по улице Старая, где находится объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой» конец XVII - начало XVIII веков», появится гостиница. Там по проекту сохранится природная и историко-градостроительная среда. В шестиэтажной гостинице с двумя этажами подземной парковки планируют открыть 132 номера, в том числе категорий «люкс» и «люкс премиум».

Кроме того, в здании есть лоби-бар, ресторан, лифты, тренажерные залы, конференц-зал. А перед входом гостиницы предусмотрена площадка для временной стоянки туристических автобусов. При этом застройка предполагается на 69% территории участка.

Напомним, в центре Казани на месте дома, где жил Ленин, построят элитное жилье. Для этого придется полностью разобрать то, что осталось от здания.

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