Речь идет об участке возле дома №56а по улице Гвардейской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани участок улиц Гвардейской временно закроют для движения транспорта. Причиной стал вынос сетей ливневой канализации. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города.

Речь идет об участке возле дома №56а по улице Гвардейской. Там работы будут проводиться с 23 мая по 6 июня. В связи с этим жителей и гостей города просят заранее продумать маршрут для передвижения, а также не нарушать установленные временные дорожные знаки.

Напомним, движение по мосту через озеро Нижний Кабан в Казани ограничили до конца мая 2023 года.

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