Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 9:31

В центре Казани на месте дома, где жил Ленин, построят элитное жилье

Для этого придется полностью разобрать то, что осталось от здания
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Правда, проект сейчас находится на согласовании Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Правда, проект сейчас находится на согласовании Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Флигель усадьбы Ростовой (ул. Ульянова-Ленина, 24) в центре Казани, где когда-то жил Владимир Ленин, признан объектом культурного наследия. Его решили восстановить. Дом в итоге станет жильем бизнес-класса. Проект сейчас находится на согласовании Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Для начала планируется полностью разобрать то, что осталось от флигеля, а после заново все отстроить. На месте старого здания в итоге появится трехэтажный жилой дом площадью более 1,2 тысячи квадратных метра.

Напомним, как ранее сообщала «КП-Казань», градостроительная комиссия при главе Татарстана утвердила проект строительства семи жилых домов на месте бывшей кондитерской фабрики «Заря», которая так же располагалась в центре Казани. Речь идет об освоении территории площадью 1,8 гектара.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram