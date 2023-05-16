В центре Казани на месте дома, где жил Ленин, построят элитное жилье

Правда, проект сейчас находится на согласовании Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Флигель усадьбы Ростовой (ул. Ульянова-Ленина, 24) в центре Казани, где когда-то жил Владимир Ленин, признан объектом культурного наследия. Его решили восстановить. Дом в итоге станет жильем бизнес-класса. Проект сейчас находится на согласовании Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Для начала планируется полностью разобрать то, что осталось от флигеля, а после заново все отстроить. На месте старого здания в итоге появится трехэтажный жилой дом площадью более 1,2 тысячи квадратных метра.

Напомним, как ранее сообщала «КП-Казань», градостроительная комиссия при главе Татарстана утвердила проект строительства семи жилых домов на месте бывшей кондитерской фабрики «Заря», которая так же располагалась в центре Казани. Речь идет об освоении территории площадью 1,8 гектара.

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