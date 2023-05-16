В Татарстане внесут изменения в программу добровольного переселения соотечественников

Изменения предлагают внести в подраздел «Основные требования участия в государственной программе». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане внесут изменения в государственную программу «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 – 2025 годы». Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства республики.

Согласно документу, новшества затронут и вопрос переселения беженцев, а также россиян, проживающих в недружественных странах. Изменения предлагают внести в подраздел «Основные требования участия в государственной программе». Речь идет об отмене требования к профессиональному образованию и стажу работы. Это касается соотечественников, прибывшим на территорию России в экстренном массовом порядке и признанным беженцами или получившим временное убежище в стране.

Кроме того, эти требования не будут применяться к постоянно проживающим на территориях иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении России. Для этого необходимо подать заявление об участие в госпрограмме.

Напомним, в Татарстане предоставят компенсации за расходы на размещение и питание переселенцев.

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