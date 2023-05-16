В Татарстане объем субсидирования авиарейсов остался без изменений

Решение об открытии или закрытии, сокращении и субсидировании маршрутов принимает комиссия Минтранса России. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Татарстане объем денежных средств, предусмотренных на субсидирование региональных авиаперевозок, в Татарстане остался без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.

По итогам первого квартала 2023 года объем пассажиропотока по всем аэропортам республики увеличился на 41,9% и составил более 1,1 миллиона человек. Решение об открытии или закрытии, сокращении и субсидировании маршрутов принимает комиссия Минтранса России.

Под программу субсидируемых маршрутов попали рейсы в Казань из Архангельска, Барнаула, Горно-Алтайска, Нарьян-Мара, Сыктывкара и Ханты-Мансийска. А из столицы Татарстана доступны полеты в Кемерово, Магнитогорск, Мурманск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Омск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Псков, Самару, Саранск, Саратов, Тобольск, Томск, Тюмень, Челябинск, Ярославль.

Напомним, ранее мы рассказали, какие международные и внутренние рейсы открыты и куда можно полететь из Казани уже сейчас.

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