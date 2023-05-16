В Татарстане запускают пилотный проект по льготным кредитам для самозанятых владельцев ЛПХ

Самозанятые, осуществляющие производство, переработку и реализацию сельхозпродукции, могут получить кредит по ставке 5% годовых. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане запускают пилотный проект по выдаче льготных кредитов для самозанятых владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Лица, осуществляющие производство, переработку и реализацию сельхозпродукции, могут получить кредит по ставке 5% годовых, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики.

Теперь владельцы личных подсобных хозяйств могут направить средства на приобретение семян, горюче-смазочных материалов, запчастей, средств защиты растений, удобрений, молодняка, корма, лекарственных препаратов, зерна, муки для хлебопекарной промышленности. Для этих целей предоставят краткосрочный кредит до 11 месяцев в размере до миллиона рублей.

Кроме того, инвестиционный кредит до пяти лет на сумму до 2,5 миллиона рублей выдается на приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. На подобную поддержку могут рассчитывать самозанятые, занимающиеся производственной деятельностью не менее года.

Отметим, этот проект будет реализован еще в Липецкой области и Чувашии. Ранее данная мера поддержки была доступна только организациям и индивидуальным предпринимателям.

Напомним, с начала 2022 года самозанятые Татарстана заработали 16 миллионов рублей на ярмарках.

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