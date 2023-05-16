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НовостиАвто16 мая 2023 5:27

В Татарстане на содержание дорог выделили еще 2,3 млрд рублей

Деньги получат пять районов
Адам САГАЛ
На дороги Альметьевского района выделят 572 миллиона рублей

На дороги Альметьевского района выделят 572 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане на содержание дорог в пяти районах выделили еще 2,3 миллиарда рублей. Соответствующий заказ опубликован на портале госзакупок.

На дороги Альметьевского района выделят 572 миллиона рублей. В новый список также вошли Азнакаевский, Алькеевский, Агрызский, Зеленодольский районы.

Ранее были опубликованы заказы на содержание дорог в 24 районах республики общей суммой в 13 миллиардов рублей. Наибольшая сумма выделена на дороги Тукаевского района – 716,5 миллиона рублей.

Срок исполнения контрактов — до конца 2026 года. Исполнителям заказа нужно будет обеспечивать круглогодичное безопасное движение по автодорогам общего пользования.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах на ремонт дорог к садовым товариществам выделят 40 миллионов рублей.

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