В Татарстане на содержание дорог выделили еще 2,3 млрд рублей

На дороги Альметьевского района выделят 572 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане на содержание дорог в пяти районах выделили еще 2,3 миллиарда рублей. Соответствующий заказ опубликован на портале госзакупок.

На дороги Альметьевского района выделят 572 миллиона рублей. В новый список также вошли Азнакаевский, Алькеевский, Агрызский, Зеленодольский районы.

Ранее были опубликованы заказы на содержание дорог в 24 районах республики общей суммой в 13 миллиардов рублей. Наибольшая сумма выделена на дороги Тукаевского района – 716,5 миллиона рублей.

Срок исполнения контрактов — до конца 2026 года. Исполнителям заказа нужно будет обеспечивать круглогодичное безопасное движение по автодорогам общего пользования.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах на ремонт дорог к садовым товариществам выделят 40 миллионов рублей.

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