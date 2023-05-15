Фото: Михаил ФРОЛОВ

18 мая в Йошкар-Оле проведут бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства, сообщают в пресс-службе администрации города. Жителей столицы Марий Эл приглашают на профилактическую прививку питомцев.

Проведение вакцинации запланировано в микрорайоне «Гомзово» на улице Анциферова во дворе дома №8. Профилактическое мероприятие состоится с 13:00 до 16:00.

В мэрии отмечают, что вакцинация домашних животных от бешенства будет бесплатной. Владельцам животных нужно взять с собой свои документы и ветпаспорт питомца.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram