Глава Юрий Зайцев: «До бойцов в зоне СВО не доходит направляемый нами гуманитарный груз»

ФОТО: телеграм-канал Юрия Зайцева

Глава Марий Эл сообщил, что до бойцов в зоне СВО не доходит гуманитарный груз, собранный в республике. Об этом Юрий Зайцев рассказал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что неоднократно получал жалобы на то, что гуманитарная помощь, направляемая из республики, не доходит до ребят в зоне СВО. По этой причине Зайцев встретился с общественниками, которые занимаются сбором и отправкой груза.

Во время встречи, по словам Главы Марий Эл, обсуждались все возможные варианты, чтобы «гуманитарка» доходила прямо в руки.

«Поддержка наших бойцов на передовой - это одна из основных задач», - отметил Зайцев.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram