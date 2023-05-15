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НовостиОбщество15 мая 2023 17:55

Глава Юрий Зайцев: «До бойцов в зоне СВО не доходит направляемый нами гуманитарный груз»

Об этом Глава Марий Эл написал в своем телеграм-канале
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: телеграм-канал Юрия Зайцева

ФОТО: телеграм-канал Юрия Зайцева

Глава Марий Эл сообщил, что до бойцов в зоне СВО не доходит гуманитарный груз, собранный в республике. Об этом Юрий Зайцев рассказал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что неоднократно получал жалобы на то, что гуманитарная помощь, направляемая из республики, не доходит до ребят в зоне СВО. По этой причине Зайцев встретился с общественниками, которые занимаются сбором и отправкой груза.

Во время встречи, по словам Главы Марий Эл, обсуждались все возможные варианты, чтобы «гуманитарка» доходила прямо в руки.

«Поддержка наших бойцов на передовой - это одна из основных задач», - отметил Зайцев.

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