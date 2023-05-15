Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«Сельская» надбавка к пенсии в Марий Эл составляет 25%, информируют в республиканском отделении Социального фонда России. На сегодняшний день такой привилегией пользуются 12 275 жителей региона.

Для получения 25-процентной надбавки есть ряд обязательных условий. Нужно проработать в сферах животноводства, растениеводства и рыбоводства более 30 лет, проживать в селе, а также на пенсии не осуществлять трудовой деятельности.

Полный список рабочих специальностей, дающих право на прибавку к пенсии, представлен на сайте СФР. В него включено более 500 профессий.

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