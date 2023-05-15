Сельхозпроизводители Чувашии получат 57,6 миллионов на компенсацию затрат

ФОТО: agro.cap.ru

Сельхозпроизводителям Чувашии выделили 57,6 миллионов на компенсацию затрат, сообщает пресс-служба республиканского Минсельхоза. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Аграрии Чувашии получают возможность компенсации затрат при производстве и реализации зерновых до 50%. По словам министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова, растениеводство на сегодняшний день поддерживается по 11 направлениям, и федеральными, и региональными субсидиями.

«В прошлом году показали хороший объем производства зерна, тенденцию надо сохранять», – подчеркнул он.

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