Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2023 17:10

Сельхозпроизводители Чувашии получат 57,6 миллионов на компенсацию затрат

Такое распоряжение подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: agro.cap.ru

ФОТО: agro.cap.ru

Сельхозпроизводителям Чувашии выделили 57,6 миллионов на компенсацию затрат, сообщает пресс-служба республиканского Минсельхоза. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Аграрии Чувашии получают возможность компенсации затрат при производстве и реализации зерновых до 50%. По словам министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова, растениеводство на сегодняшний день поддерживается по 11 направлениям, и федеральными, и региональными субсидиями.

«В прошлом году показали хороший объем производства зерна, тенденцию надо сохранять», – подчеркнул он.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram