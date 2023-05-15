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НовостиОбщество15 мая 2023 16:11

Мэр Ильсур Метшин поручил оборудовать новые контейнерные площадки для сбора мусора в поселках Казани

В этом году их должно появиться не менее 26
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: kzn.ru

ФОТО: kzn.ru

Мэр Ильсур Метшин поручил оборудовать новые контейнерные площадки для сбора мусора в поселках Казани, передает пресс-служба администрации города. В планах на этот год создание 26 новых мест для сбора ТБО в жилых массивах.

Сейчас в казанских поселках насчитывается порядка 414 подобных площадок, однако, по мнению мэра, этого недостаточно. Как показала проверка, имеется необходимость в еще 298 местах для сбора мусора.

Ильсур Метшин дал распоряжение главам районов о подготовке предложений по оборудованию новых контейнерных площадок, на строительство которых будут выделены бюджетные средства.

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