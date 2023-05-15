ФОТО: kzn.ru

В парках и скверах Казани запланирована серия благотворительных акций «Лапа дружбы», рассказывают в пресс-службе администрации города. Местным жителям предлагают взять четвероногого друга из приюта.

Планы озвучила руководитель Дирекции парков и скверов Айгуль Латыпова на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана. По ее словам, во время благотворительной акции жители Казани смогут познакомиться с бездомными животными из городских приютов и забрать нового питомца домой.

Кстати, «Лапа дружбы» проходит в Казани уже три года подряд. Прошлым летом в результате благотворительной акции 20 собак обрели хозяев.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram