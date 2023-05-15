Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура обжаловала приговор директора кладбищ в Набережных Челнах Ришата Шайхулова. Об этом сообщают «Челнинские известия». Судебное решение в виде условного лишения свободы ведомство посчитало слишком мягким.

Заведующий кладбищем был осужден по ряду статей уголовного кодекса РФ. Ему вменяли незаконный оборот шпионского оборудования, превышение должностных полномочий, а также воспрепятствование предпринимательской деятельности.

Суд приговорил Шайхулова к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Однако прокуратура Набережных Челнов с таким решением не согласна – ведомство требует для осужденного реального срока.

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