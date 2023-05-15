Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челнах экс-полицейского обвиняют в краже денег у покойной женщины и оформлении на неё кредита, передаёт республиканский Следком. Уголовное дело бывшего 31-летнего сотрудника уголовного розыска передано в суд.

По версии следствия, 11 декабря прошлого года теперь уже бывший сотрудник полиции выехал на отработку информации о смерти 63-летней женщины. В квартире пенсионерки обвиняемый изъял ее мобильник якобы для установления родственников. Однако тем же днем он через мобильное приложение банка на телефоне покойной взял кредит на сумму 120 тысяч рублей. Деньги он перевел на свою карту и обналичил. Кроме того, обвиняемый украл сбережения пенсионерки, хранящиеся на ее карте, в размере 74 тысячи рублей.

Противозаконные действия полицейского выявили после того, как родственница покойной обнаружила операции на счете после смерти женщины. Уголовное дело экс-сотрудника вместе с обвинительным заключением передано в суд.

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