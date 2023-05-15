Глава Татарстана вручил награды победителям фестиваля «Эхо веков в истории семьи»

По словам Минниханова, команды покорили талантом. Фото: rais.tatarstan.ru

Глава-раис Татарстана Рустам Минниханов вручил награды победителям фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи». Мероприятие разделили на муниципальный, зональный и республиканский этапы, сообщает пресс-служба раиса республики.

Так, финалистами зонального этапа 2023 года стали семья Лозовых-Ярцевых из Казани, семья Хантимировых из Сабинского района, семья Абдурахмановых из Ютазинского района, семья Ахметзяновых из Заинского района, семья Андреевых из Аксубаевского района и семья Гарафутдиновых из Кайбицкого района.

По словам Минниханова, команды покорили талантом, сплоченностью и любовью к истории своего рода, показали образцовый пример семейных отношений, поразили фамильными реликвиями и преданиями.

- История вашей семьи – поддержка не только для вас, но и для тех, кто идет за вами – ваших детей, внуков и правнуков. Важно сохранить память и донести ее до следующих поколений, - подчеркнул раис региона.

Напомним, глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что семейные ценности позволяют сохранить Россию.

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