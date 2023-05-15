В дни школьных последних звонков в Чувашии ограничат продажу алкоголя

Ограничения не затронут продажи алкогольной продукции в заведениях общепита. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Власти Чувашии ограничат продажу алкоголя в дни последних звонков в школах. Ограничения не затронут продажи алкогольной продукции в заведениях общественного питания.

Последние звонки в Чебоксарах и Новочебоксарске отметят 25 мая, в Алатыре и Шумерле – 23 мая, в Канаше – 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службах городов «PRO Городу».

Напомним, ранее туристический поток в Чувашии вырос более чем в два раза за первый квартал 2023 года.

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