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НовостиОбщество15 мая 2023 13:44

Рестораторы Татарстана за первый квартал 2023 года выручили более 15 миллиардов рублей

Это на 19% больше, чем за аналогичный период 2022 года
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Самым прибыльным месяцем для рестораторов стал март.

Самым прибыльным месяцем для рестораторов стал март.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Рестораторы Татарстана за первый квартал 2023 года выручили более 15,6 миллиарда рублей. Это на 19% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

Согласно им, в январе оборот рестораторов республики составил 4,8 миллиарда рублей, а в феврале - 4,9 миллиарда рублей. Самым прибыльным месяцем стал март. Тогда выручка достигла 5,8 миллиарда рублей. Это на 24% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, в отчет внесены обороты ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, которые осуществляют поставку продукции общественного питания.

Напомним, за 2022 год рестораторы Татарстана заработали 54,7 миллиарда рублей. Это на 3,6% больше, чем в 2021-ом.

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