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НовостиПроисшествия15 мая 2023 13:00

В Нурлате от удара молнии загорелся дом

Площадь пожара составила 80 квадратных метров
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Горел чердак дома.

Горел чердак дома.

Фото: скриншот

Утром 15 мая в Нурлате от удара молнии загорелся дом по улице Алишева. Информация о возгорании поступило в 4.56, сообщает МЧС Татарстана. Оказалось, что горит чердак дома. В 5.48 пожарным удалось устранить открытое горение. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

В происшествия обошлось без пострадавших. Предполагается, что причиной пожара стали грозовые разряды.

В связи с этим в МЧС Татарстана напомнили, что на зданиях необходимо устанавливать молниезащиту в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями проводов.

Напомним, ранее в Татарстане из-за сухой травы едва не сгорело кладбище. Пожар тушили больше четырех часов.

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