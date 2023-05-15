Поток туристов в Чувашии вырос вдвое за первый квартал 2023 года

При этом число людей, размещенных в гостиницах, выросло на 82%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За первый квартал 2023 года поток туристов в Чувашии увеличился в 2,2 раза. При этом число людей, размещенных в гостиницах, выросло на 82%.

Вместе с тем, за этот период в основной капитал региона было привлечено 18 миллиардов рублей – это на 27% больше, чем в прошлом году. Связано это с ростом инвестиций в машиностроение, здания и сооружения

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что сначала года в республике задали хороший темп реализации запланированных мероприятия, и призвал сохранить заданный вектор, сообщает пресс-служба администрации руководителя республики.

Напомним, ранее Чувашия и Узбекистан подписали меморандум о развитии медицинского туризма в регионах.

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