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НовостиОбщество15 мая 2023 12:06

Поток туристов в Чувашии вырос вдвое за первый квартал 2023 года

Вместе с тем увеличился и основной капитал республики
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
При этом число людей, размещенных в гостиницах, выросло на 82%.

При этом число людей, размещенных в гостиницах, выросло на 82%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За первый квартал 2023 года поток туристов в Чувашии увеличился в 2,2 раза. При этом число людей, размещенных в гостиницах, выросло на 82%.

Вместе с тем, за этот период в основной капитал региона было привлечено 18 миллиардов рублей – это на 27% больше, чем в прошлом году. Связано это с ростом инвестиций в машиностроение, здания и сооружения

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что сначала года в республике задали хороший темп реализации запланированных мероприятия, и призвал сохранить заданный вектор, сообщает пресс-служба администрации руководителя республики.

Напомним, ранее Чувашия и Узбекистан подписали меморандум о развитии медицинского туризма в регионах.

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