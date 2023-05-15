В Казани от клещей и грызунов обработали почти 60% зон отдыха

По словам Минвалеева, оставшиеся 119 гектаров земли планируют завершить до конца мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани от клещей и грызунов обработали 58% запланированных зон отдыха. Это 161 гектар земли, сообщил на еженедельном совещании в мэрии города начальник управления административно-технической инспекции Исполкома Наиль Минвалеев. По его словам, из запланированного осталось обработать еще 119 гектаров. Данные работы хотят завершить до конца мая. Правда, для этого должна установится благоприятная погода - никаких осадков в течение трех суток до и после обработки.

Отметим, что от клещей и грызунов в Казани уже обработаны парк имени Горького, парк Победы, а также парки «Континент», имени Урицкого, «Черное озеро», «Крылья Советов», Сосновая роща и Горкинско-Ометьевский лес. Безопасными для прогулок сделали и зеленые зоны у Дворца земледельцев, возле Центра семьи «Казан», территорию Кремлевской набережной, зоны возле озер Кабан и Лебяжье.

Напомним, в Татарстане с начала сезона от укуса клещей пострадали 113 человек.

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