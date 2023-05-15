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НовостиОбщество15 мая 2023 9:30

В Казани от клещей и грызунов обработали почти 60% зон отдыха

Речь идет о территории площадью 161 гектар
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Минвалеева, оставшиеся 119 гектаров земли планируют завершить до конца мая.

По словам Минвалеева, оставшиеся 119 гектаров земли планируют завершить до конца мая.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани от клещей и грызунов обработали 58% запланированных зон отдыха. Это 161 гектар земли, сообщил на еженедельном совещании в мэрии города начальник управления административно-технической инспекции Исполкома Наиль Минвалеев. По его словам, из запланированного осталось обработать еще 119 гектаров. Данные работы хотят завершить до конца мая. Правда, для этого должна установится благоприятная погода - никаких осадков в течение трех суток до и после обработки.

Отметим, что от клещей и грызунов в Казани уже обработаны парк имени Горького, парк Победы, а также парки «Континент», имени Урицкого, «Черное озеро», «Крылья Советов», Сосновая роща и Горкинско-Ометьевский лес. Безопасными для прогулок сделали и зеленые зоны у Дворца земледельцев, возле Центра семьи «Казан», территорию Кремлевской набережной, зоны возле озер Кабан и Лебяжье.

Напомним, в Татарстане с начала сезона от укуса клещей пострадали 113 человек.

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