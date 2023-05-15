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НовостиОбщество15 мая 2023 8:42

В Казани представили нового начальника управления гражданской защиты

Ранее эту должность занимал Фердинанд Тимурханов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Сергей Чанкин с 2018 по 2022 год занимал должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Казани. Фото: kzn.ru

Сергей Чанкин с 2018 по 2022 год занимал должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Казани. Фото: kzn.ru

В Казани представили нового начальника управления гражданской защиты исполкома города. Им стал полковник полиции Сергей Чанкин. Об этом на утреннем совещании сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Ранее эту должность в течение 17 лет занимал Фердинанд Тимурханов. По словам Метшина, перед управленцем стоят новые серьезные задачи. В связи с этим власти города ждут проработанных решений, эффективного взаимодействия с республиканскими и федеральными органами.

Отметим, Сергей Чанкин с 2018 по 2022 год занимал должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Казани. С 1993-го года работал в казанском полку патрульно-постовой службы.

Напомним, управление здравоохранения Набережных Челнов возглавил Рустам Нугманов. На этом посту он сменил Александра Николаева.

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