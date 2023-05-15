В Казани школы вновь эвакуируют из-за сообщений с угрозами

Персонал школ действует по инструкции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Казанские школы вновь эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами. Об этом сообщили в администрации столицы Татарстана.

- Персонал действует по инструкции: сообщает в правоохранительные органы и проводит эвакуацию. Просим родителей отнестись с пониманием к необходимым мерам безопасности, - прокомментировали в мэрии.

Напомним, школы Казани массово эвакуировали 11 мая, в день годовщины нападения на гимназию №175.

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