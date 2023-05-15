После завершения пандемии в Татарстане остались рекомендательные меры по коронавирусу

Маски советуют надевать в медицинских организациях Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане действует масочный режим, но только в качестве рекомендации. Маски советуют надевать в медицинских организациях, организациях социальной сферы, общественном транспорте и местах массового скопления людей.

Как уточнили «Бизнес Онлайн», в управлении Роспотребнадзора по РТ, антиковидные ограничения в Татарстане вводились на уровне правительства России, поэтому их полное снятие в субъектах возможно после принятия соответствующих нормативных документов.

Ранее мы сообщали, что сильного всплеска заболеваемости новым видом коронавируса в Татарстане не предвидится.

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