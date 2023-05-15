О назначениях на деловом понедельнике сообщил глава города Рамиль Муллин. Фото: vk.com/ramil_mullin

В администрации Нижнекамска произошли кадровые перестановки. О них на деловом понедельнике сообщил глава города Рамиль Муллин.

Новым директором департамента ЖКХ стал Ильдар Мубаракшин.

«Он имеет большой опыт работы в ЖКХ. Это та работа, куда в очередь никто не встал, ситуация в ЖКХ непростая, - прокомментировал назначение Муллин.

Департамент по развитию и поддержке предпринимательства возглавил бизнесмен Ильнар Сираев. Это назначение Рамиль Муллин назвал «экспериментом».

Ранее мы сообщали, что управление здравоохранения Набережных Челнов возглавил Рустам Нугманов.

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