Билеты можно приобрести на кассах и через мобильное приложение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Казани в Йошкар-Олу запустили новый автобусный рейс. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Автобус будет отправляться из столицы республики с автовокзала «Восточный» ежедневно в 8:00 и 16:00. Из марийской столицы в Казань можно будет уехать в 11:00 и 20:00. Цена билета составляет 400 рублей. Их можно приобрести на кассах и через мобильное приложение.

Напомним, этой весной из Казани запустят шесть новых рейсов. Теперь из столицы Татарстана можно будет улететь в Омск, Тегеран, Барнаул, Красноярск, Горно-Алтайск и Владикавказ.

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